Мини крошка-картошка

Крошку-картошку многие очень любят! Как оригинально приготовить закуску на основе мелкого запеченного картофеля с пикантной начинкой из креветок и сыра! На праздничном столе такие картошечки улетают на Ура! Все очень просто, быстро и вкусно! .
Крошку-картошку многие очень любят! Как оригинально приготовить закуску на основе мелкого запеченного картофеля с пикантной начинкой из креветок и сыра! На праздничном столе такие картошечки улетают на Ура! Все очень просто, быстро и вкусно! .
Свежие комментарии