ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Вера Федорова
    "....надумала удивить нового поклонника, пригласила на обед к себе домой. " Ключевое слово "надумала". Она надумала, ...Я пополамщица!
  • Вера Федорова
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    😂👋Не люблю, когда м...

Я пополамщица!

Я пополамщица!

Я честная пополамщица, за себя плачу всегда сама, и мужику себе на шею сесть не даю.Все честно, каждый платит за себя.

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Комментарии
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Платон Платонов
Да уж! Эмансипация, она такая.
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21 час.
Майя Maja
Хорошо так мордой об стол долбанула да еще и на это денег не пожалела)) Так кто в выигрыше? Мужик, который от пуза поел-выпил и ушел или она оставшаяся с грязной посудой, но гордая в своей непреклонной позиции &quot;я попаламщица&quot;?))) Смешные люди, однако. И несчастные(
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16 час.
Вера Федорова
&quot;....надумала удивить нового поклонника, пригласила на обед к себе домой. &quot; Ключевое слово &quot;надумала&quot;. Она надумала, а он должен расплачиваться😂. Мужику надо было и с сексом поторопиться, а потом развести руками и скромно удалиться, а она пусть продолжает  &quot;надумывать&quot;. Вот чудилка😊.
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1 час.

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