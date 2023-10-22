Я честная пополамщица, за себя плачу всегда сама, и мужику себе на шею сесть не даю.Все честно, каждый платит за себя.
Я пополамщица!
Комментарии
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Платон Платонов
Да уж! Эмансипация, она такая.
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21 час.
Майя Maja
Хорошо так мордой об стол долбанула да еще и на это денег не пожалела)) Так кто в выигрыше? Мужик, который от пуза поел-выпил и ушел или она оставшаяся с грязной посудой, но гордая в своей непреклонной позиции "я попаламщица"?))) Смешные люди, однако. И несчастные(
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16 час.
Вера Федорова
"....надумала удивить нового поклонника, пригласила на обед к себе домой. " Ключевое слово "надумала". Она надумала, а он должен расплачиваться😂. Мужику надо было и с сексом поторопиться, а потом развести руками и скромно удалиться, а она пусть продолжает "надумывать". Вот чудилка😊.
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1 час.
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