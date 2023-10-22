Я пополамщица!

Майя Maja

Хорошо так мордой об стол долбанула да еще и на это денег не пожалела)) Так кто в выигрыше? Мужик, который от пуза поел-выпил и ушел или она оставшаяся с грязной посудой, но гордая в своей непреклонной позиции "я попаламщица"?))) Смешные люди, однако. И несчастные(