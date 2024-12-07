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«Накатом на противника»: военнослужащие ВС РФ рассказали о боях в районе Курахово

«Накатом на противника»: военнослужащие ВС РФ рассказали о боях в районе Курахово

В районе города Курахово и его окрестностях в ДНР идут ожесточенные бои. Бойцы из группировок войск «Центр» и «Юг» рассказали корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву, как продвигается наступление ВС РФ на этом направлении.

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