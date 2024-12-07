«Накатом на противника»: военнослужащие ВС РФ рассказали о боях в районе Курахово

В районе города Курахово и его окрестностях в ДНР идут ожесточенные бои. Бойцы из группировок войск «Центр» и «Юг» рассказали корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву, как продвигается наступление ВС РФ на этом направлении.