Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за вклад в успехи школьников

Система образования Московской области продолжает обновляться: в школах расширяют использование искусственного интеллекта, увеличивают число математических и предпрофессиональных классов, а колледжи теснее связывают с работодателями.
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