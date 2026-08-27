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Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за вклад в успехи школьников

Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за вклад в успехи школьников

Система образования Московской области продолжает обновляться: в школах расширяют использование искусственного интеллекта, увеличивают число математических и предпрофессиональных классов, а колледжи теснее связывают с работодателями.

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