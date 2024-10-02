Глава МИД Израиля: Иран перешел красную линию, его удар не останется без ответа

Исламская Республика Иран перешла красную линию, ее удар по Израилю не останется без ответа. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац, информирует РИА Новости.
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