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Глава МИД Израиля: Иран перешел красную линию, его удар не останется без ответа

Глава МИД Израиля: Иран перешел красную линию, его удар не останется без ответа

Исламская Республика Иран перешла красную линию, ее удар по Израилю не останется без ответа. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац, информирует РИА Новости.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
А для жидов существуют красные линии?
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