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ИЗВЕСТИЯ iz

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Зеленского предупредили о возможности лишения части полномочий

Зеленского предупредили о возможности лишения части полномочий

Украинский президент Владимир Зеленский в мае лишится части полномочий. Соответствующее заявление 4 февраля сделал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой».

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