Калужский «Кристалл» оспаривает через суд 7 торговых знаков для алкоголя

Суд по интеллектуальным правам принял к производству шесть исковых заявлений, поданных Калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл» к московской компании «Интел» и еще один иск к зарубежной компанииСуд по интеллектуальным правам принял к производству шесть исковых заявлений, поданных Калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл» к московской компании «Интел» и еще один иск к зарубежной компании.