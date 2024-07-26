Калужский «Кристалл» оспаривает через суд 7 торговых знаков для алкоголя

Суд по интеллектуальным правам принял к производству шесть исковых заявлений, поданных Калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл» к московской компании «Интел» и еще один иск к зарубежной компанииСуд по интеллектуальным правам принял к производству шесть исковых заявлений, поданных Калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл» к московской компании «Интел» и еще один иск к зарубежной компании.
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