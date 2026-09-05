Китай: Один человек погиб и еще 11 пропали без вести после оползня, обрушившегося на уезд Суйчуань провинции Цзянси в утренние часы на фоне недавнего сильного дождя, вызванного остатками бывшего тайфуна “Шадеэр”.
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