Десять дней в коме и потеря себя перед зеркалом: как Александр Дьяченко вернулся на экран после тяжёлой болезни

Летом 2021 года один из самых узнаваемых актёров российского кино Александр Дьяченко внезапно исчез из публичного поля.
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