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Царьград

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Богомолов убедил Ахмедову сняться в "Содержанках" после отказа

Богомолов убедил Ахмедову сняться в "Содержанках" после отказа

Сабина Ахмедова отказывалась от роли в сериале «Содержанки», не видя потенциала. Переломным стал разговор с режиссёром Константином Богомоловым, который убедил её в значимости роли.

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