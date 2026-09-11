В Иванове полицейскими задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств

В поле зрения сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области попал житель областного центра 1983 года рождения, который согласно полученной оперативной информации занимался незаконным хранением и сбытом наркотических средств – гашиша и кокаина.