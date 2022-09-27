Две Lada столкнулись у светофора рядом с Ново-Петергофским мостом

От удара один из автомобилей отлетел и врезался в иномарку, ожидавшую разрешающий сигнал светофора. Авария с участием Lada Niva и Lada Priora произошла на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала у Ново-Петергофского моста.