НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Две Lada столкнулись у светофора рядом с Ново-Петергофским мостом

От удара один из автомобилей отлетел и врезался в иномарку, ожидавшую разрешающий сигнал светофора. Авария с участием Lada Niva и Lada Priora произошла на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала у Ново-Петергофского моста.

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