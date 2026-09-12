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Брылин о драке в матче с «Динамо»: «Случившееся в прошлой встрече на Кубке мэра повлияло. Перестраховался и выпустил силовое звено»

Главный тренер минского «Динамо»  Сергей Брылин высказался о массовой драке в матче против московского «Динамо» (2:3 Б) в Fonbet Чемпионате КХЛ.

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