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Поздняков увидел в решении МОК по России один шаг вперед и два назад

Поздняков увидел в решении МОК по России один шаг вперед и два назад

Другие , 25 янв, 21:57  0  Поздняков: «Информацию МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов и два назад» Станислав Поздняков заявил, что «голос здравого смысла был услышан», но ОКР не согласен с любыми дополнительными требованиями к российским спортсменам Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Олимпийский комитет России (ОКР) по-прежнему категорически не согласен с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов и снова предлагаются как условие возвращения на международную арену.

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