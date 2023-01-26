Поздняков увидел в решении МОК по России один шаг вперед и два назад

Другие , 25 янв, 21:57 0 Поздняков: «Информацию МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов и два назад» Станислав Поздняков заявил, что «голос здравого смысла был услышан», но ОКР не согласен с любыми дополнительными требованиями к российским спортсменам Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Олимпийский комитет России (ОКР) по-прежнему категорически не согласен с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов и снова предлагаются как условие возвращения на международную арену.