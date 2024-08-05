Сенатор Джабаров: Интерес к Украине значительно падает

Во всем мире интерес к конфликту на Украине падает в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Об этом 5 августа «Парламентской газете» заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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