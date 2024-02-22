Для туляков организуют мероприятия ко Дню защитника Отечества в благоустроенных скверах

В Тульской области ко Дню защитника Отечества, который празднуется в стране завтра, 23 февраля, пройдут мероприятия для местных жителей на площадках, благоустроенных по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии