Спустя 50 лет американцы вернулись на Луну — чем они будут заниматься

Впервые с момента завершения миссии "Аполлон" американский космический аппарат достиг Луны. В рамках миссии "Одиссей" на поверхность спутника доставлено оборудование NASA, которое будет заниматься сбором данных для подготовки к будущей пилотируемой миссии.
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