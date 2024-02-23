Спустя 50 лет американцы вернулись на Луну — чем они будут заниматься

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Впервые с момента завершения миссии "Аполлон" американский космический аппарат достиг Луны. В рамках миссии "Одиссей" на поверхность спутника доставлено оборудование NASA, которое будет заниматься сбором данных для подготовки к будущей пилотируемой миссии.