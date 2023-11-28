МЧС: сильный ветер может нарушить работу систем жизнеобеспечения 15 регионов

Согласно информации, предоставленной начальником Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) при МЧС, Максимом Бедило, на текущей неделе 15 регионов России столкнутся с порывистым ветром скоростью до 30 м/с и выпадением осадков до 25 мм.