ФСБ назвала имя украинского соучастника убийства Владлена Татарского

Следователи и силовики установили второго организатора теракта в кафе Санкт-Петербурга.Убийство военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской ДРГ гражданин Украины по имени Денисов Юрий 1987 г.