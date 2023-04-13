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ФСБ назвала имя украинского соучастника убийства Владлена Татарского

ФСБ назвала имя украинского соучастника убийства Владлена Татарского

Следователи и силовики установили второго организатора теракта в кафе Санкт-Петербурга.Убийство военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской ДРГ гражданин Украины по имени Денисов Юрий 1987 г.

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