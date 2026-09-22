Ещё 500 деревьев появились в экопарке Караганды

В Караганде продолжают создавать экопарк площадью более 200 гектаров. Во Всемирный день чистоты в рамках программы «Таза Қазақстан» здесь высадили ещё 500 саженцев, передает inKaragandy.
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