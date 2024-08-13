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Reuters: ситуация с посевами нанесла тройной удар французским фермерам

Reuters: ситуация с посевами нанесла тройной удар французским фермерам

Аграрии Франции переживают один из худших сезонов за последние десятилетия. Непрерывные дожди с октября прошлого года до момента сбора урожая в прошлом месяце привели к значительным потерям в этой сфере, сообщает Reuters.

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