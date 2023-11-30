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«Барса» предложит Араухо новый контракт – это один из приоритетов клуба. Защитника считают неприкосновенным и не продадут «Баварии»

«Барса» предложит Араухо новый контракт – это один из приоритетов клуба. Защитника считают неприкосновенным и не продадут «Баварии»

Действующее соглашение 24-летнего защитника с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. Его продление является одной из приоритетной целей «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

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