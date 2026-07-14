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Новости южных регионов

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В Ростовской области проведено рейдовое мероприятие по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учет

В Ростовской области проведено рейдовое мероприятие по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учет

Офицеры 54 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками других правоохранительных органов и военного комиссариата провели очередную проверку в отношении бывших мигрантов, принятых в гражданство Российской Федерации, на предмет соблюдения ими требований законодательства о воинском учете.

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