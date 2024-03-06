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Сийярто: решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине остается в силе

Сийярто: решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине остается в силе

Решение Североатлантического альянса не вмешиваться в украинский конфликт остается в силе. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

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