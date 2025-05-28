В Госдуме предложили учредить премию для военных корреспондентов

Олег Елков/ТАСС Государственную премию для военных корреспондентов предложили учредить в Госдуме. С таким предложением выступили лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и вице-спикер Александр Бабаков, которые направили президенту РФ Владимиру Путину соответствующее обращение.