В храм ВлГУ привезли икону покровителя юристов

На иконе изображены Святые новомученики адвокат Иван Ковшаров и профессор права Юрий Новицкий.Храм святых Кирилла и Мефодия при Владимирском государственном университете получил в подарок икону Святых новомучеников Ивана Ковшарова и Юрия Новицкого.
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