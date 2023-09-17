"УБЕГАЙЦЫ" ВОЗВРАЩАЮТСЯ. НА ЗАПАДЕ ПЕРЕСТАЛИ КОРМИТЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОССИИ?

valentina sergeeva

Всю бы эту пятую колонну выстроить в колонну и - шагом марш на восстановление народного хозяйства страны после отсидки по закону за предательство и подрывную деятельность. Вот там пусть и общаются с собачками, волками... но не на экранах TV. Осознали - пусть живут, но не в столице и не в мегаполисах, пусть работают, но без права когда-либо занимать любую руководящую должность. И никаких привилегий и званий! Да и покровителей - туда же за теми, кого попытаются продвинуть или восстановить на прежних местах. А если снова будут замечены в попытке подорвать что либо в стране - повесить. С безнаказанностью мы и нынешнюю страну потеряем. Вот это было бы справедливо. Всё остальное - лицемерие, соплежуйство и поддавки со стороны власти.