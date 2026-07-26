В МВД РФ рассказали, когда цифровой паспорт может заменить бумажный

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Цифровая копия паспорта гражданина РФ в приложении "Госуслуги" может использоваться только в ограниченных конкретных случаях, например, при посещении культурных или зрелищных мероприятий, а также получении услуг связи, почтовых, гостиничных и государственных услуг.