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Аргументы и Факты

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Военкор Котенок: один из боевиков посещал «Крокус» в начале марта

Один из боевиков, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», посещал торговый центр 7 марта. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, ссылаясь на фотографа, подрабатывавшего в «Крокусе» в тот день.

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