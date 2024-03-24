Военкор Котенок: один из боевиков посещал «Крокус» в начале марта

Один из боевиков, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», посещал торговый центр 7 марта. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, ссылаясь на фотографа, подрабатывавшего в «Крокусе» в тот день.