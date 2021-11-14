Кукушка не умеет петь как соловей, но слушают её внимательней

Абитуриенток с именем-отчеством Марь Иванна берут в педуниверситет безэкзаменов. Ваша жена не может проснуться даже после истошных воплей будильника? Не беда! Просто нежно поцелуйте ее и шепните нежно на ушко: "Милая, пора вставать" и прибавьте любое чужое женское имя! Я конечно знал, что вы спите на лекциях, но надевать пижаму.
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