Сегодня Дмитрий Песков отмечает своё 58-летие. В честь этого события его супруга, Татьяна Навка, поделилась в своём блоге романтическими фотоснимками, где они позируют вместе, выразительно глядя друг другу в глаза.
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