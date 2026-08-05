How Economic Power Has Shifted Over The Past 200 Years Over the last 200 years, economic leadership has shifted from China to the British Empire, then to the United States, and increasingly back toward Asia.
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