Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил провести ревизию всех медицинских учреждений в регионах и закрыть те, где слишком мало пациентов.
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Ну разве этот Артамонов не враг народа?!