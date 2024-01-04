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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» впервые за 138-летнюю историю клуба сыграет в полностью белой форме дома – против «Ливерпуля». Это часть кампании по борьбе с преступлениями с использованием ножей

«Арсенал» впервые за 138-летнюю историю клуба сыграет в полностью белой форме дома – против «Ливерпуля». Это часть кампании по борьбе с преступлениями с использованием ножей

7 января «Арсенал» примет «Ливерпуль» в матче Кубка Англии. «Канониры» сыграют в полностью белой форме в рамках совместной с adidas инициативы No More Red («Больше никакого красного» – Sports.

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