Конкурсы красоты уже давно заняли свое место в нашей культуре. Сотни конкурсов красоты — от местечковых конкурсов бикини до международных, транслируемых по всему миру, — проводят каждый год, а тысячи девушек принимают в них участие и надеются на победу.