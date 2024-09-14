Стало известно, по каким дальним целям желает бить Украина

Киев представил США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые хотел бы поразить дальнобойным западным оружием, среди них командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.
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