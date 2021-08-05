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В США прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

В США прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Соединенные Штаты выражают сожаление тем фактом, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось отправлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу России, сообщает сайт Государственного департамента США.

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