"Контрнаступу" конец. Русские готовят для противника "котёл" в Авдеевке – издание The EconomistНесмотря на, что обострение палестино-израильского конфликта стало главной темой международной жизни, Запад не может полностью игнорировать наступление Вооружённых сил России на укрепрайон противника в Авдеевке.