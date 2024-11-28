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"Как же в Лондоне красиво": London Lights оказались фотографией Москвы. Неудобно получилось

"Как же в Лондоне красиво": London Lights оказались фотографией Москвы. Неудобно получилось

Появившаяся в социальной соцсети X фотография Никольской улицы в Москве с подписью "Огни Лондона" вызвала бурное обсуждение.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Не спите, а то заблудитесь. А мы посмеемся в России.
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18 час.
Надежда
Просто эти идиоты тешат ущемленное самолюбие за счет России...
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13 час.
Евгений МакЛауд
ничо, скоро правительство расеи уберёт всё, что бы мигрантов кишлачных не возбуждать. баранов ещё на красной площади не резали?? будут.
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13 час.

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