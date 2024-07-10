Княжевская: В поселке Малино построят здание для полицейских подразделений УГИБДД и УВД

В рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы в Зеленоградском административном округе будет возведено административное здание для размещения подразделений Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения и Управления внутренних дел ЗелАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии