«СП»: Ким Чен Ын горит желанием увидеть работу РСЗО NK-25 на Украине

Корейская народная армия провела испытания 600-милиметровой реактивной системы залпового огня KN-25. Специально для Сергея Шойгу были продемонстрированы возможности этой разработки, передает «Свободная Пресса».
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