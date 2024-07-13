Музыка в авто помогает водителям сосредоточиться, об этом сообщает Мир24 со ссылкой на исследование. По словам психолога Дарьи Яушевой, для безопасного вождения следует слушать в машине знакомую инструментальную музыку.
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