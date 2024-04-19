Шойгу в Омской области потребовал нарастить производство защиты для танков

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил обороннно-промышленное предприятие в Омской области и поручил нарастить производство дополнительных комплектов бронезащиты для танков, задействованных в проведении спецоперации на Украине.
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