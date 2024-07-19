Два валета и вот это. Перипетии Петрина

16 июня пресс-служба городской думы разместила радостный пресс-релиз: «Врио главы городского округа город Воронеж Петрин Сергей Андреевич стал первым кандидатом, представившим необходимые документы в конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа город Воронеж».
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