Депутат Затулин предложил в будущем заменить трудовых мигрантов роботами

Трудовых мигрантов в перспективе нужно заменить роботами. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».