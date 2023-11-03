Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

55 подписчиков

Мама беременной 12-летней школьницы из Ленобласти рассказала подробности произошедшего и о дальнейших планах

Мама беременной 12-летней школьницы из Ленобласти рассказала подробности произошедшего и о дальнейших планах

Ленинградскую область взбудоражила резонансная новость. На днях выяснилось, что 12-летняя школьница забеременела от друга-подростка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
lidatima46 Тимощук
О времена о нравы. &#39;Не хотела бы я быть на месте мамы &#39;&#39;Жутко
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх