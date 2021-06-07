13 исторических фотографий, которые открывают прошлое с новой стороны

Это сегодня можно фотографировать все подряд подручной камерой на телефоне, а раньше, даже лет 50 назад, не говоря уже про более давние времена, пленку фотоаппарата берегли лишь для особых моментов, многие из которых можно назвать историческими.
Это сегодня можно фотографировать все подряд подручной камерой на телефоне, а раньше, даже лет 50 назад, не говоря уже про более давние времена, пленку фотоаппарата берегли лишь для особых моментов, многие из которых можно назвать историческими.
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