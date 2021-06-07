Смейся до слёз

186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Беспятова
    Они чудо природы. На них смотреть без улыбки нельзя.По их мордахам вс...
  • Kasik Kiss
    с кисей круто и видок еще тот, кошки прекрасные антидепрессанты применяйте по назначению и без! Благодарю12 фото о том, ка...
  • Ингерман Ланская
    ......кажутся пришельцами из нищеты12 советских веще...

13 исторических фотографий, которые открывают прошлое с новой стороны

13 исторических фотографий, которые открывают прошлое с новой стороны

Это сегодня можно фотографировать все подряд подручной камерой на телефоне, а раньше, даже лет 50 назад, не говоря уже про более давние времена, пленку фотоаппарата берегли лишь для особых моментов, многие из которых можно назвать историческими.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх