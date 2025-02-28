Каллас назвала лучшую гарантию безопасности для Украины

Андрей Шишинов

"заявила, что НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины" Эта тупая курица всегда ставит телегу впереди лошади? Ну подскажите ей уже кто нибудь, что попытка вступления бывшей украины в нато как раз и являлось одной из причин СВО. Одной из гарантий безопасности бывшей украины как раз и являлся бы внеблоковый статус. Но теперь уже вопрос стоит более прагматично (для России). Стоит ли оставлять эту территорию которая когда то называлось украиной как самостоятельное государство?