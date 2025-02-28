Политика как он...
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Политика как она есть

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Каллас назвала лучшую гарантию безопасности для Украины

Каллас назвала лучшую гарантию безопасности для Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;заявила, что НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины&quot;                                                                                                                                                                                             Эта тупая курица всегда ставит телегу впереди лошади?  Ну подскажите ей уже кто нибудь, что попытка вступления бывшей украины в нато как раз и являлось одной из причин СВО. Одной из гарантий  безопасности бывшей украины как раз и являлся бы внеблоковый статус. Но теперь уже вопрос стоит более прагматично (для России). Стоит ли оставлять эту территорию которая когда то называлось украиной как самостоятельное государство?
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20 час.
Надежда Донцова
Как такая дура пролезла в этот балаган! Тупица!
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20 час.
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