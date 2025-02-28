Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины.
Каллас назвала лучшую гарантию безопасности для Украины
Комментарии
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Андрей Шишинов
"заявила, что НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины" Эта тупая курица всегда ставит телегу впереди лошади? Ну подскажите ей уже кто нибудь, что попытка вступления бывшей украины в нато как раз и являлось одной из причин СВО. Одной из гарантий безопасности бывшей украины как раз и являлся бы внеблоковый статус. Но теперь уже вопрос стоит более прагматично (для России). Стоит ли оставлять эту территорию которая когда то называлось украиной как самостоятельное государство?
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20 час.
Надежда Донцова
Как такая дура пролезла в этот балаган! Тупица!
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20 час.
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