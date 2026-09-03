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Татар-информ

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Роман Султанов: «Необходимо синхронизировать школьную программу и ЕГЭ»

Роман Султанов: «Необходимо синхронизировать школьную программу и ЕГЭ»

Член экспертного совета Госдумы Роман Султанов в интервью «Татар-информу» рассказал о том, как сегодня складывается подготовка к поступлению в вузы и какие вызовы стоят перед абитуриентами и их семьями.

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