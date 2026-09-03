Роман Султанов: «Необходимо синхронизировать школьную программу и ЕГЭ»

Член экспертного совета Госдумы Роман Султанов в интервью «Татар-информу» рассказал о том, как сегодня складывается подготовка к поступлению в вузы и какие вызовы стоят перед абитуриентами и их семьями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Сборная России сы...
- АЗ Сборная России сы...
- Казанец проломил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым