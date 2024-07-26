Нутрициолог Маркова: избыток соли может привести к проблемам с почками, сердцем и ЖКТ

Концентрация данного химического элемента не должна превышать 200 мг/л Нутрициолог Екатерина Маркова рассказала РИА Новости об опасных последствиях для организма при частом употреблении продуктов с высоким содержанием соли.
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